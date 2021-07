Ciné Toiles : Moonrise Kingdom Criquetot-l’Esneval, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Criquetot-l'Esneval.

Ciné Toiles : Moonrise Kingdom 2021-07-30 – 2021-07-30

Criquetot-l’Esneval Seine-Maritime

Les associations Du grain à Démoudre, Papa’s Production, la Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc, Le Havre Seine Métropole et les communes accueillantes s’associent pour proposer aux habitants et visiteurs du territoire de la Communauté urbaine un événement festif, populaire et convivial. un repas partagé, un concert, suivis d’un film en projection plein air. L’envie est de rassembler un public familial autour d’une programmation de qualité, dans une ambiance de joie, de détente et de rencontre.

Les séances Ciné Toiles sont gratuites et en entée libre dans la limite des places disponibles. Vous pouvez venir avec votre propre matériel (plaids, sièges, transats…). Le port du masque sera obligatoire et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.

Le vendredi 30 juillet à partir de 20h30

Concert : Ciné Toiles et ses drôles de dames (reprise des bandes annonces des plus grands succès cinématographiques).

Film : Moonrise Kingdom (de Wes Anderson, 2012, 1h34) : https://youtu.be/NJqY6PRshW0

Lieu : Stade municipal, Criquetot-l’Esneval

A partir de 13 ans.

