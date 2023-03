Festival du Film Pastoralisme d’aujourd’hui et de demain – 3e édition Ciné Toiles, Digne-les-Bains Digne-les-Bains Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Festival du Film Pastoralisme d’aujourd’hui et de demain – 3e édition Ciné Toiles, Digne-les-Bains, 13 avril 2023, Digne-les-Bains. Festival du Film Pastoralisme d’aujourd’hui et de demain – 3e édition 14 et 15 avril Ciné Toiles, Digne-les-Bains Les éleveurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur vous invitent à découvrir la culture pastorale à travers le Festival du Film Pastoralisme d’aujourd’hui et de demain.

Depuis sa création en 2019, le Festival a pour ambition d’échanger avec les habitants d’un territoire fortement marqué par l’élevage pastoral et transhumant, ainsi que de s’ouvrir sur les différentes pratiques de la transhumance à travers le monde.

Une belle occasion de célébrer l’inscription au patrimoine culturel immatériel de la transhumance en France ! Ciné Toiles, Digne-les-Bains Av. François Cuzin, 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 32 58 26 https://cinema-cinetoiles.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

