Les projections de l’été avec concerts et films en plein air (sur transats), pour les petits et les grands, au cœur du territoire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Aux manettes : l’association Du Grain à Démoudre pour la partie films, et la Papa’s Production pour la partie musique. A ces deux entités s’ajoute la Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc qui propose deux soirées au Château de Gromesnil.

Cette année, ce sont 15 communes qui accueillent 18 projections : de Criquetot-l’Esneval à Gonfreville-l’Orcher et du Havre à Gommerville, il y a forcément une projection près de chez vous !

Le vendredi 5 août à partir de 20h30 au Chemin Vert à Gonfreville-l’Orcher :

– Concert : White Velvet

– Film : Cro Man (de Nick Park, Angleterre, France, animation, 2018, 1h29) – A partir de 5 ans.

