CINÉ TICKET CULTURE À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 13 avril 2022, Baugé-en-Anjou.

CINÉ TICKET CULTURE À BAUGÉ Rue du Pesbytère Baugé Baugé-en-Anjou

2022-04-13 14:30:00 – 2022-04-13 16:15:00 Rue du Pesbytère Baugé

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

1.5 EUR Film d’animation White Snake de Ji Zhao et Amp Wong Xuan.

Un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant dans les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se souvient que de son prénom, Blanca. Le chasseur décide de l’aider à retrouver son identité. Mais de dangereux esprits et de puissantes créatures vont se dresser sur leur chemin, car il s’avère que Blanca n’est vraisemblablement pas humaine…

Ciné Ticket Culture à Baugé

+33 6 74 11 06 20

Rue du Pesbytère Baugé Baugé-en-Anjou

