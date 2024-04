CINE THILLAY Espace PIERRE LEYDER Le Thillay, vendredi 19 avril 2024.

Vendredi 19 avril, 18h30 Espace PIERRE LEYDER Entrée 2€ – Popcorn OFFERT

Projection épique du film « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre »,

un classique indémodable qui promet des éclats de rire et des péripéties palpitantes pour toute la famille !

L’entrée est à seulement 2€ et le popcorn est OFFERT !

Une opportunité à ne pas manquer pour vivre une soirée cinéma inoubliable !

Que vous soyez fans de l’humour d’Astérix et Obélix ou que vous découvriez pour la première fois leurs aventures, ce film saura vous transporter dans un univers fantastique et plein de rebondissements.

Rejoignez-nous pour cette soirée sous le signe du divertissement et de la convivialité !

Astérix et Obélix : mission Cléopâtre

l’Espace Pierre Leyder

19 avril à 18h30 !

Entrée payante : 2€

Espace PIERRE LEYDER Place du 8 mai 1945 95500 LE THILLAY

