LÉNA À NOGARO Ciné-théâtre Saint-Chély-d’Apcher, 1 décembre 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

Léna est toulousaine depuis dix ans, mais cet été elle revient à Nogaro, le village où elle a grandi, pour accompagner sa

grand-mère sur la fin de sa vie. Elle a cependant du mal à gérer le fossé entre l’identité qu’elle s’est construite en ville ….

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

Ciné-théâtre

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



Léna has been living in Toulouse for ten years, but this summer she’s returning to Nogaro, the village where she grew up, to accompany her grandmother at the end of her life

her grandmother at the end of her life. However, she finds it hard to cope with the gap between the identity she has built up in the city …

Léna vive en Toulouse desde hace diez años, pero este verano regresa a Nogaro, el pueblo donde creció, para acompañar a su abuela en el final de su vida

abuela al final de su vida. Sin embargo, le cuesta asimilar el abismo que separa la identidad que se ha forjado en la ciudad…

Léna lebt seit zehn Jahren in Toulouse, aber in diesem Sommer kehrt sie nach Nogaro, dem Dorf, in dem sie aufgewachsen ist, zurück und begleitet ihre

großmutter auf ihrem letzten Lebensabschnitt zu begleiten. Es fällt ihr jedoch schwer, mit der Kluft zwischen der Identität, die sie sich in der Stadt aufgebaut hat, …

Mise à jour le 2023-11-27 par 48 – OT Margeride en Gevaudan