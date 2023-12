20 000 LIEUES SOUS LES MERS Ciné-théâtre Saint-Chély-d’Apcher, 1 décembre 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

Retransmis depuis la Comédie Française

Suite au naufrage d’un navire à la poursuite d’un monstre marin redoutable, le professeur Aronnax, son fidèle domestique

Conseil, et Ned, un harponneur, sont faits prisonniers à bord d’un mystérieux sous-m….

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

Ciné-théâtre

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



Broadcast from the Comédie Française

Following the sinking of a ship in pursuit of a fearsome sea monster, Professor Aronnax, his faithful servant Conseil and Ned, a harpooner, are taken prisoner aboard a mysterious submarine…

Conseil, and Ned, a harpooner, are taken prisoner aboard a mysterious submarine…

Emisión de la Comédie Française

Tras el hundimiento de un barco que perseguía a un temible monstruo marino, el profesor Aronnax, su fiel sirviente Conseil, y Ned, un arponero, son hechos prisioneros a bordo de un misterioso submarino

Conseil y Ned, un arponero, son hechos prisioneros a bordo de un misterioso submarino…

Übertragung aus der Comédie Française

Nach dem Untergang eines Schiffes auf der Jagd nach einem furchterregenden Seeungeheuer werden Professor Aronnax, sein treuer Diener

Conseil und Ned, ein Harpunier, werden an Bord eines geheimnisvollen U-Bootes gefangen genommen…

