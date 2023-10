MUSIQUE FOLK BLUES ROCK – HEEKA Ciné-théâtre Saint-Chély-d’Apcher, 30 novembre 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

Toulousaine d’origine flamande, la chanteuse guitariste folk punk Heeka envoute le public lors de concerts intenses en émotion. Ancienne voltigeuse de cirque flirtant avec la lumière, aujourd’hui les pieds enracinés, à fleur de peau, Heeka est deve….

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . EUR.

Ciné-théâtre

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



Flemish-born singer-guitarist-folk punker Heeka from Toulouse captivates audiences with her emotionally-charged concerts. A former circus acrobat flirting with the limelight, now with her feet firmly planted on the ground, Heeka is now a…

La cantante, guitarrista y folk punk Heeka, nacida en Flandes, cautiva al público con sus conciertos cargados de emoción. Heeka, una antigua acróbata de circo que coqueteaba con el primer plano, tiene ahora los pies en el suelo y la piel a flor de piel….

Die Sängerin und Gitarristin Heeka, die aus Toulouse stammt und flämische Wurzeln hat, ist eine Folk-Punk-Sängerin, die das Publikum bei ihren emotional intensiven Konzerten verzaubert. Heeka, eine ehemalige Zirkusakrobatin, die mit dem Licht flirtete, ist heute mit den Füßen fest verwurzelt und hautnah…

