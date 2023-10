SWING HEIL – CIE ROAD MOVIE CABARET Ciné-théâtre Saint-Chély-d’Apcher, 16 novembre 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

Une jeunesse allemande libre ou soumise au IIIème Reich.

L’histoire émouvante de jeunes swingueurs passionnés de jazz à Hambourg en 1938.

Hambourg 1938, Richard, 17 ans, ne vit que pour sa passion clandestine : le swing ! Il refuse de s’engager dan….

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . EUR.

Ciné-théâtre

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



German youth, free or subjugated by the Third Reich.

The moving story of young swinging jazz enthusiasts in Hamburg in 1938.

Hamburg 1938, 17-year-old Richard lives for his clandestine passion: swing! He refuses to join the…

La juventud alemana, libre o subyugada por el Tercer Reich.

La conmovedora historia de unos jóvenes músicos de swing apasionados por el jazz en el Hamburgo de 1938.

En el Hamburgo de 1938, Richard, de 17 años, vive para su pasión clandestina: ¡el swing! Se niega a unirse a la…

Eine deutsche Jugend, die frei oder dem Dritten Reich unterworfen ist.

Die bewegende Geschichte junger Swinger mit einer Leidenschaft für Jazz in Hamburg im Jahr 1938.

Hamburg 1938, der 17-jährige Richard lebt nur für seine heimliche Leidenschaft: den Swing! Er weigert sich, in den…

Mise à jour le 2023-10-13 par 48 – OT Margeride en Gevaudan