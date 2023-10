LES SALSIFIS DE BENGALE Ciné-théâtre Saint-Chély-d’Apcher, 26 octobre 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

Le Ciné-Théâtre propose un ciné-goûter à partir de 5 ans dans le cadre du festival Sources Poétiques avec le programme de court métrages Les Salsifis du Bengale et autres poèmes de Robert Desnos.

Treize poèmes….

Ciné-théâtre

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



The Ciné-Théâtre offers a ciné-goûter for ages 5 and up as part of the Sources Poétiques festival with the short film program Les Salsifis du Bengale et autres poèmes de Robert Desnos.

Thirteen poems…

En el marco del festival Sources Poétiques, el Ciné-Théâtre propone un cine-snack para niños a partir de 5 años con el programa de cortometrajes Les Salsifis du Bengale et autres poèmes de Robert Desnos.

Trece poemas…

Das Ciné-Théâtre bietet im Rahmen des Festivals Sources Poétiques eine Filmvorführung für Kinder ab 5 Jahren mit dem Kurzfilmprogramm Les Salsifis du Bengale et autres poèmes de Robert Desnos.

Dreizehn Gedichte…

