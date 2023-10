DE PLUS BELLE Ciné-théâtre Saint-Chély-d’Apcher, 19 octobre 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

Le Ciné-Théâtre propose un ciné-débat avec le film De plus belle dans le cadre d’Octobre rose.

Description de l’événement:

L’histoire : Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de l’avant,

vi….

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . EUR.

Ciné-théâtre

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



The Ciné-Théâtre offers a ciné-débat with the film De plus belle as part of Pink October.

Description of the event:

The story: Lucie is cured, her illness a distant memory. Her family urges her to go on,

vi…

El Ciné-Théâtre propone un cine-debate con la película De plus belle en el marco del Octubre Rosa.

Descripción del evento:

La historia: Lucie está curada y su enfermedad es casi un recuerdo lejano. Su familia la anima a seguir adelante,

ella…

Das Ciné-Théâtre bietet im Rahmen des Rosa Oktobers eine Filmdebatte mit dem Film De plus belle an.

Beschreibung der Veranstaltung:

Die Geschichte: Lucie ist geheilt, ihre Krankheit ist fast nur noch eine ferne Erinnerung. Ihre Familie drängt sie, nach vorne zu schauen,

vi…

