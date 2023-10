JEANNE Ciné Théâtre La Forge Villefort, 25 novembre 2023, Villefort.

Villefort,Lozère

Tournée du spectacle Jeanne en Lozère à Villefort le 25 novembre à 20h30.

La compagnie Balagan propose son nouveau spectacle avec Julie Denisse et François Heim «Jeanne» d’après l’œuvre de Joseph Delteil.

Renseignements et réservations : 06 99 56 2….

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Ciné Théâtre La Forge

Villefort 48800 Lozère Occitanie



Tour of the show Jeanne en Lozère in Villefort on November 25 at 8:30pm.

The Balagan company presents its new show with Julie Denisse and François Heim, « Jeanne », based on the work by Joseph Delteil.

Information and reservations: 06 99 56 2…

Presentación del espectáculo Jeanne en Lozère, en Villefort, el 25 de noviembre a las 20.30 h.

La compañía Balagan presenta su nuevo espectáculo con Julie Denisse y François Heim, « Jeanne », basado en la obra de Joseph Delteil.

Información y reservas: 06 99 56 2…

Tournee des Stücks Jeanne in der Lozère in Villefort am 25. November um 20.30 Uhr.

Die Compagnie Balagan präsentiert ihr neues Stück mit Julie Denisse und François Heim « Jeanne » nach dem Werk von Joseph Delteil.

Informationen und Reservierungen: 06 99 56 2…

Mise à jour le 2023-10-24 par 48 – OT Mont Lozère