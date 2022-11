Thomas Laffont Quartet Ciné-Théâtre Dany, 2 décembre 2022, Mallemort.

Thomas Laffont Quartet Vendredi 2 décembre, 20h30 Ciné-Théâtre Dany

De 5 à 10€

♫JAZZ ROCK FUSION♫

Ciné-Théâtre Dany Avenue Joliot Curie, 13370 Mallemort Mallemort 13370 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Album « Edgar – Thomas Laffont Quartet » sorti le 6 mai 2022.

Ce clip nous plonge dans l'imaginaire d'Edgar lorsqu'il se met à écouter notre morceau « Bright Side ». Pour ce genre d'introspection, il aime choisir son moment et un de ces lieux incroyables dont il a le secret. De là-haut, il peut observer l'effervescence de la ville, des hommes, imaginer leurs espoirs, leurs drames et surtout se laisser rêver, se lâcher. Tout est possible!

Crédits :
Réalisation : Alexandre Cerveran
Musique : Bright Side – Thomas Laffont Quartet

Edgar : Rudy Ehrhart

Saxophone : Raphaël Illes
Guitares : David Guttierez
Basse / Composition : Thomas Laffont
Batterie : Cédrick Bec

Avec le soutien de la Région Sud – dispositif Carte blanche aux artistes, et du CNM.

Venez découvrir l’univers d’Edgar avec nous ! Picth :

Aux abords de la ville, Edgar contemple l’effervescence humaine. Curieux, il se demande ce qui anime tous ces êtres. La douce mélodie des habitudes réconfortantes, la syncope d’une brève entorse à la routine, le rythme effréné des tumultes citadins ?

N’ayez crainte, si l’envie vous prenait de vous accorder un contretemps, vous croiserez forcément Edgar au détour du chemin. Prenez donc le temps d’écouter son histoire et de vous laisser porter par son souffle. Fiable et optimiste, il sera votre compagnon de route. Clip : https://www.youtube.com/watch?v=Ee6BpDqjV0I

EPK : https://www.youtube.com/watch?v=RJE55JrSqts Raphaël Illes : Saxophone

David Guttierez : Guitare

Thomas Laffont : Basse / Composition

Cédrick Bec : Batterie ️ Date : 2 décembre 2022 – 20h30

: Enfant : 5€ en préachat et 8€ le jour-même.

Adulte : 7€ en préachat et 10€ le jour-même.

Informations au 04 90 57 41 62

Lieu : Ciné-théâtre Dany

Av. Joliot Curie, 13370 Mallemort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T20:30:00+01:00

2022-12-02T22:30:00+01:00

