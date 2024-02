Effacer l’historique – Ciné-échange sur les datas et les géants du Web Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, lundi 11 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-11 20:00 – 22:30

Gratuit : non Plein tarif : 5,50 €Tarif réduit : 5 €Tarif Jeune (-26 ans) : 4,50 €Carte Blanche : 3 € Billetterie : helloasso.com Tout public

« Effacer l’historique » Comédie française / 2020 / 1h46 : Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape ; Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée ; et Christine, chauffeur VT, dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique… » Fin 2023, Meta propose aux utilisateurs de Facebook et d’Instagram de souscrire à un abonnement payant s’ils souhaitent refuser le traitement de leurs données personnelles. Dans le prolongement de sa campagne jenesuispasunedata, l’UFC-Que Choisir dénonce les pratiques commerciales trompeuses de l’entreprise et participe à la plainte du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) déposée auprès de la Commission européenne et du réseau des autorités de protection des consommateurs. L’association saisit la DGCCRF et l’invite à enquêter sur ce géant des réseaux sociaux. Si les consommateurs ont conscience de la collecte d’informations dont ils sont l’objet dans leur quotidien, ils sont loin d’en mesurer l’ampleur et surtout l’exploitation qui en est faite. Il est primordial de réaliser l’importance des données laissées en ligne et les conséquences que cela peut impliquer. Nous ne sommes pas des datas, reprenons le contrôle de nos données.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 09 53 75 15 94