Les Mots Magiques Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, 28 février 2024, Nantes.

2024-02-28

Horaire : 15:00 16:00

Gratuit : non 7 € / réduit 6 € (groupe et Carte Blanche) Réservation : 02 40 82 70 38 – livrequireve@gmail.com Billetterie : helloasso.com A partir de 4 ans et tout public

Pourquoi les mots sont-ils magiques ? Parce qu’ils peuvent vous faire rire, parce qu’ils peuvent vous faire peur… Mais aussi vous faire tomber amoureux ! Des comédiens complices pour un embarquement immédiat dans ce monde de contes où se rencontrent un remarquable taureau du Charolais, trois lutins malicieux et le petit Chaperon rouge ! Public : à partir de 4 ans

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0240827038 http://www.atelierdulivrequireve.fr