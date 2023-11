Les contes de la mer et du vent Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 15:30 16:00

Gratuit : non 7 € / réduit 6 € ( groupe et Carte Blanche) RESERVATION : 02 40 82 70 38 – livrequireve@gmail.com BILLETERIE: helloasso.com A partir de 5 ans et tout public L’Atelier Livre qui rêve lance une invitation à un drôle de voyage : Naviguer de livre en livre… Rencontrer des enfants pirates ou un requin sans dent… Un monde merveilleux où les poissons semblent côtoyer les nuages en écoutant chanter la Lune. La mer est immense ! Il faut s ‘embarquer sur le bateau du Livre qui rêve pour la parcourir en entier, pour naviguer sans cesse entre rêve et réalité, piraterie et fantaisie ! Pour participer à cette fête , n’oubliez pas de revêtir votre costume de pirate ! Public : à partir de 5 ans Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0240827038 http://www.atelierdulivrequireve.fr

