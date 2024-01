Bernadette – Ciné-goûter Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, jeudi 18 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-18 14:30 – 17:00

Gratuit : non 4,50 €

Film « Bernadette » de Léa Domenach, suivi d’un goûter convivial. Quand elle arrive à l’Elysée, Bernadette Chirac s’attend à obtenir enfin la place qu’elle mérite, elle qui a toujours œuvré dans l’ombre de son mari pour qu’il devienne président. Mise de côté car jugée trop ringarde, Bernadette décide alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com