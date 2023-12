Concert d’Orchestre d’Harmonie + Film : Indiana Jones et le cadran de la destinée Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, 17 décembre 2023 14:30, Nantes.

2023-12-17

Horaire : 15:30 19:00

Gratuit : non Tarif plein : 5,50 €, Tarif réduit : 4,50 €, Carte Blanche : 3€, Moins de 25 ans : 4,50 €, tous publics

Après-midi événement exceptionnel au Cinéma Bonne Garde : Autour du cinéma américain. à 15h30 – Concert avec l’Orchestre d’Harmonie de Carquefou – Musiques de films américains : Compositions de John Williams : Indiana Jones, Harry Potter, Star Wars / Compositions d’Alan Silvestri : Forrest Gump, Retour vers le futur. Entracte au Foyer-Bar à 17h30 – Film « Indiana Jones et le cadran de la destinée » de James Mangold : 1969. Après avoir passé plus de dix ans à enseigner au Hunter College de New York, l’estimé docteur Jones, professeur d’archéologie, est sur le point de prendre sa retraite et de couler des jours paisibles. Tout bascule après la visite surprise de sa filleule Helena Shaw, qui est à la recherche d’un artefact rare que son père a confié à Indy des années auparavant : le fameux cadran d’Archimède, une relique qui aurait le pouvoir de localiser les fissures temporelles. En arnaqueuse accomplie, Helena vole l’objet et quitte précipitamment le pays afin de le vendre au plus offrant. Indy n’a d’autre choix que de se lancer à sa poursuite. Il ressort son fédora et son blouson de cuir pour une dernière virée…

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0251836671 https://cinemalebonnegarde.com/FR/fiche-film-cinema/MVKI33/indiana-jones-et-le-cadran-de-la-destinee.html