Auprès de ma bouse – Ciné-débat sur la biodiversité Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, 11 décembre 2023 19:30, Nantes.

2023-12-11

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non Tarif plein : 5,50 €, Tarif réduit : 4,50 €, Moins de 25 ans : 4,50 € Tous publics

Film documentaire « Auprès de ma bouse », suivi d’un débat sur la protection de la biodiversité. En présence du réalisateur Patrick Lulneau, avec la participation des associations LPO et Bretagne Vivante. « Auprès de ma bouse » : Si une bouse de vache n’a rien d’attirant au premier abord, il suffit de découvrir ce film pour la regarder autrement. Cette « galette », déjection de vache et ilot de biodiversité, nous réserve bien des surprises. Source d’émerveillement, de jeux ou de création artistique, la bouse grouille d’une activité intense. Ses habitants sont des héros surprenants et amusants dont nous découvrirons les mœurs insoupçonnées. Filmés de très près, insectes et petits animaux, tout ce vivant nous fait pénétrer dans une sorte d’univers merveilleux où tout ce petit monde se côtoie, pour le meilleur ou pour le pire, au milieu des fleurs et des hautes herbes de la prairie montagnarde. Une chaine alimentaire menacée ? De nombreux insectes, oiseaux et animaux impactés ?… Le documentaire nous emmène aussi à la rencontre d’éleveurs qui témoignent de leur pratique. Un documentaire raconté par Yann Arthus-Bertrand, accompagné par le violoncelliste Michel Thouseau.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0251836671 https://cinemalebonnegarde.com/FR/fiche-film-cinema/MLUUU5/aupres-de-ma-bouse.html