L’Océan vu du coeur – Ciné détente intergénérationnel Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

2023-11-25

Horaire : 14:30 17:00

Gratuit : non Tarif plein : 5,50 €, Tarif réduit : 4,50 €, Moins de 25 ans : 4,50 € Tous publics, jeunes, adultes, séniors.

« L’Océan vu du coeur » de Lolande Cadrin-Rossignol et Marie-Dominique Michaud (1h36) Longtemps, l’Océan nous a paru inaltérable et inépuisable, mais l’impact de nos actions sur sa biodiversité et sa température est alarmant. Dans « L’Océan vu du coeur », suite de « La Terre vue du cœur », Hubert Reeves, entouré de scientifiques, d’explorateurs passionnés, nous propose de redécouvrir ce qui le menace et surtout, sa capacité de régénération phénoménale. Un hymne au Vivant, dans ce qu’il a de plus riche, de plus précieux et nécessaire à préserver si l’on veut survivre, parmi d’autres espèces, sur notre planète bleue. Des émotions, des jeux, à partager avec enfants, petits enfants et aussi entre amis…

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0251836671 https://www.cinemalebonnegarde.com/