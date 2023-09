Festiv’Ainés au Cinéma Bonne Garde Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

2023-11-24

Horaire : 14:30 17:00

Gratuit : non 4,50 € Séniors, et tous publics

FestiV’Ainés – 23 au 26 novembre 2023 au Cinéma Bonne Garde FestiV’Ainés fait son festival, organisé par et pour les séniors Des émotions à partager entre amis, et aussi avec enfants, petits enfants… • Jeudi 23 novembre 2023 – 14h30 – Ciné-débat – thème « Vie sociale et projet de vie : Les liens humains, les lieux d’activités et d’animation de proximité, Il n’y a pas d’âge pour faire des grands projets… Avec les associations partenaires : ASCBG, ASLA, Rêver sèvre, ORPAN. Film « Les Petites Victoires » de Mélanie Auffret (1h30) : Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école… • Vendredi 24 novembre 2023 – 14h30 – Ciné-goûter (goûter après le film dans la Salle des Variétés de l’Association Bonne Garde)Film « Mon Crime » de François Auzon (1h42) : Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour… • Samedi 25 novembre 2023 – 14 h30 – Ciné détente intergénérationnel Film documentaire « L’Océan vu du coeur » (1h36) de Iolande Cadrin-Rossignol et Marie-Dominique Michaud : Longtemps, l’Océan nous a paru inaltérable et inépuisable, mais l’impact de nos actions sur sa biodiversité et sa température est alarmant. Dans « L’Océan vu du cœur », suite de « La Terre vue du cœur », Hubert Reeves, entouré de scientifiques, d’explorateurs passionnés, nous propose de redécouvrir ce qui le menace et surtout, sa capacité de régénération phénoménale. Un hymne au Vivant, dans ce qu’il a de plus riche, de plus précieux et nécessaire à préserver si l’on veut survivre, parmi d’autres espèces, sur notre planète bleue. • Dimanche 26 novembre 2023 – 14 h30 – Ciné-danseFilm « Last dance » de Delphine Lehericey (1h28) : Retraité contemplatif, Germain se retrouve soudainement veuf à 75 ans. Il n’a même pas le temps de souffler que sa famille s’immisce dans son quotidien : visites et appels incessants, repas organisés à l’avance… Sa vie devient réglée comme une montre suisse ! Mais Germain a l’esprit ailleurs. Honorant une promesse faite à son épouse, il est propulsé au cœur d’une création de danse contemporaine… Suivi d’une animation dansante avec Happy’Danza (salle des Variétés). L’objectif est de procurer un moment de détente et de joie autour de l’apprentissage progressif et doux de plusieurs danses en ligne. Tout le monde peut participer et avoir la satisfaction de réussir à danser facilement. Public : Séniors et tout public

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0251836671 https://www.cinemalebonnegarde.com/