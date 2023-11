Low Tech – Ciné-débat Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Low Tech – Ciné-débat Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, 24 novembre 2023, Nantes. 2023-11-24

Horaire : 17:30

Gratuit : oui Réservation : eventbrite.fr A l’heure où nos sociétés basculent dans un désordre inédit et misent sur la surenchère technologique, certains choisissent de s’investir dans une dynamique de sobriété : la low-tech. Avec « Low Tech », ce film d’Adrien Bellay, partez à la rencontre de citoyens qui se battent pour démocratiser cette approche ! à 17h30 : Projection, suivie à 19h d’un échange avec la chercheuse Céline Guivarch (CIRED – co-autrice du 6e rapport du GIEC). Dans le cadre de la Tournée du Climat et de la Biodiversité Hors les Murs Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Ciné-Théâtre Bonne Garde Adresse 20 Rue Frère Louis Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes latitude longitude 47.195327865, -1.538437482

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/