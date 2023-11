Mon crime – Ciné-goûter Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

2023-11-24

Horaire : 14:30 17:00

Gratuit : non Tarif plein : 5,50 €, Tarif réduit : 4,50 €, Moins de 25 ans : 4,50 € Séniors, et tous publics

« Mon Crime » de François Auzon (1h42) Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour… Des émotions à partager. Après le film, moment convivial dans la Salle des Variétés de l’Association Bonne Garde

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0251836671 https://www.cinemalebonnegarde.com/