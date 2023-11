Les petites victoires – Ciné-débat Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, 23 novembre 2023, Nantes.

2023-11-23

Horaire : 14:30 17:00

Gratuit : non Tarif plein : 5,50 €, Tarif réduit : 4,50 €, Moins de 25 ans : 4,50 €, Tous publics, adultes, séniors

Ciné-débat – Thème « Vie sociale, projet de vie, illettrisme » Les liens humains, les lieux d’activités et d’animation de proximité,Il n’y a pas d’âge pour faire des grands projets… « Les Petites Victoires » de Mélanie Auffret (1h30) : Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école… Avec les associations partenaires : ASCBG, ASLA, Rêver sèvre, ORPAN.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0251836671 https://www.cinemalebonnegarde.com/