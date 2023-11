Demain est à nous – Ciné-débat Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, 20 novembre 2023, Nantes.

2023-11-20

Horaire : 20:00 22:30

Gratuit : non Tarif plein : 5,50 €, Tarif réduit : 4,50 €, Moins de 25 ans : 4,50 € tous publics

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant et de la Semaine de la parentalité Nantes Sud, lundi 20 novembre 2023, le Cinéma Bonne Garde organise 2 séances ciné-débats avec le même film : « Demain est à nous » sur le thème de l’engagement des enfants pour la solidarité et l’environnement avec des partenaires associatifs et institutionnels dans le domaine de la parentalité et de l’éducation : · Une séance à 14 h avec un public intergénérationnel : des écoles et collèges, des représentants des associations de parents (le lieu utile, Amicale laïque les Ripossiens,…) et des séniors. Pour le débat seront présents : UNICEF LOIRE OCÉAN, Le Lieu Utile, la Fédération départementale des CSC 44 Relais des Juniors Associations, Association « Junior Impact »… · Une séance tous publics à 20 h – Pour le débat seront présents : UNICEF LOIRE OCÉAN, Le Lieu Utile, Uniscité, Association « Junior Impact »… Le film projeté : « Demain est à nous » de Gilles de Maistre (1h20) : « Éducation, écologie, solidarité, des enfants dans le monde s’engagent et agissent au quotidien pour demain… » Les échanges permettront d’aborder des questions comme : De plus en plus d’enfants s’engagent pour des causes sociales ou écologiques : comment les adultes perçoivent cet engagement ? Qu’est-ce que l’engagement de l’enfant change dans la relation parent-enfant-grands parents ? Quelles sont les attentes des enfants vis-à-vis des adultes ? Quand les enfants s’expriment sur leurs préoccupations, quelle écoute des adultes ? Qu’apporte aux enfants et jeunes de s’engager ?… La Ville de Nantes a renouvelé en 2021 son titre de « Ville amie des enfants » auprès de l’Unicef, notamment pour encourager une citoyenneté active et participative.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0251836671 https://www.cinemalebonnegarde.com/