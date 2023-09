En Attendant Bojangles – Ciné-débat Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, 9 octobre 2023, Nantes.

2023-10-09

Horaire : 20:00 22:30

Gratuit : non Tarif plein : 5,50 €Tarif réduit : 4,50 € Carte Blanche : 3 € Moins de 25 ans : 4,50 € Carte 10 séances : 45 € jeunes, adultes

« En Attendant Bojangles » – film de Régis Roinsard – Janvier 2022Avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois Camille et Georges dansent sur la chanson de Nina Simone, « Mr Bojangles ». Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte. Film à mi-chemin entre la comédie et le drame, avec le couple Efira/Duris. Régis Roinsard réussit une belle adaptation du livre d’Olivier Bourdeaut. Suivi d’un débat pour mieux comprendre le trouble bipolaire, dans le cadre des semaines de la santé mentale, avec Bipôles 44, Association d’aide aux personnes atteintes de troubles bipolaires et à leur entourage. La souffrance engendrée par les troubles bipolaires, aussi bien chez le souffrant que chez les membres de son entourage, nécessite une véritable prise en charge mais également un espace d’entraide entre personnes touchées par la maladie ou entre membres de l’entourage d’une personne bipolaire. Public : jeunes, adultes

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0251836671 https://www.cinemalebonnegarde.com/