Soirée Équipes de rêve européennes – Jeunes et Cinéma Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, 26 septembre 2023, Nantes.

2023-09-26

Horaire : 20:00 23:00

Gratuit : non Tarif plein : 5,50 €Tarif réduit : 4,50 €Carte Blanche : 3 € Moins de 25 ans : 4,50 € Carte 10 séances : 45 € Groupes associations : 3,50 € Tous publics, jeunes et adultes.

Projections / Rencontre et échanges Au programme :- Projection des 8 courts métrages réalisés par 7 équipes de jeunes, dans 7 villes européennes, qui ont décidé de transmettre leur message sur le thème « j’ai quelque chose à vous dire » et « filmer le monde pour le transformer ». – Suivie d’un échange autour du cinéma en Europe.- Projection d’un long métrage « 100 kilos d’étoiles » – 1h25 – de Marie-Sophie Chambon : Loïs, 16 ans, n’a qu’un rêve depuis toute petite : devenir spationaute. S’envoler loin de cette Terre où elle se sent si étrangère. Mais elle a beau être surdouée en maths et physique, il y a un problème : Loïs pèse 100 kilos… dt pas moyen d’échapper à ce truc de famille qui lui colle à la peau. Alors que tout semble perdu, Loïs rencontre Amélie, Stannah, et Justine, trois adolescentes abîmées comme elle par la vie, prêtes à tout pour partir avec elle dans l’espace… Tout public, jeunes et adultes

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0251836671 https://www.cinemalebonnegarde.com/