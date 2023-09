Tilo Koto – Ciné-débat Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, 25 septembre 2023, Nantes.

2023-09-25

Horaire : 20:00 23:00

Gratuit : non Tarif plein : 5,50 €Tarif réduit : 4,50 €Carte Blanche : 3 €Moins de 25 ans : 4,50 €Carte 10 séances : 45 € Tous publics

Un an et demi « d’aventure » sur les routes clandestines où il faillit maintes fois perdre la vie. « Tilo Koto », c’est l’histoire d’un homme brûlé dans sa chair et son âme par un enfer qu’il sublimera par la peinture. Suivi d’un débat sur les migrants avec la co-réalisatrice et l’association SOS méditerranée.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0251836671 https://www.cinemalebonnegarde.com/