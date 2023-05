Ciné-débat : Bande de skateuses Ciné-Théâtre Bonne Garde, 20 mars 2023, Nantes.

2023-03-20

Horaire : 20:00 22:30

Gratuit : non Plein tarif : 5€, Tarif réduit : 4,50 €, Carte Blanche : 3€, Moins de 25 ans : 4€, Carte 10 séances : 40€ Tous publics, jeunes et adultes.

Un film documentaire sur des portraits de skateuses engagées dans leur passion. Un débat sur la pratique du skateboard, des streeteuses et streeteurs au concours Olympique, en présence de la réalisatrice Marion Desquenne. « Bande de skateuses » retrace l’évolution du skateboard féminin dans l’Hexagone grâce à l’histoire de sept skateuses issue de trois générations. Entre légitimité, image et place de la femme, un sport en révolution depuis 2017 à l’annonce de l’entrée du skateboard aux Jeux Olympiques de Tokyo. Chacune son histoire, sa façon de vivre le skate au cœur du collectif… De leur aventure olympique à leur trip estival entre copines, ce film montre au- delà des compétitions en skatepark, tout un panel de façon de vivre le skate et nous immerge dans une culture avec des valeurs de respect et de partage pour apprendre ensemble, par et avec les autres. Public : jeunes et adultes

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0251836671 https://www.cinemalebonnegarde.com/