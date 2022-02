Ciné-Thé « Maison de retraite » Cinéma Favols Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Ciné-Thé « Maison de retraite »
Cinéma Favols, le lundi 7 mars à 14:30

Cinéma Favols, le lundi 7 mars à 14:30

MAISON DE RETRAITE France / 1h37 / Le 7 mars à 14h30 Comédie de Thomas Gilou avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts général dans une maison de retraite. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par sept retraités. Ciné-Thé « Maison de retraite » Cinéma Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T14:30:00 2022-03-07T16:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2022-03-07T14:30:00 2022-03-07T16:00:00
Lieu Cinéma Favols Adresse Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc

Cinéma Favols Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/

