Espace culturel Robert-Doisneau, le mardi 4 janvier 2022 à 15:00

Janis et Ana, se rencontrent à l’hôpital, sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Les quelques mots qu’elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d’une manière qui changera leur vie à toutes les deux.

4€ pour tous

Drame de Pedro Almodovar avec Penelope Cruz… 2021 – 2h Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

2022-01-04T15:00:00 2022-01-04T17:00:00

