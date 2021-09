Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon Ciné-Thé – EUGENIE GRANDET Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. DRAME HISTORIQUE DE MARC DUGAIN AVEC OLIVIER GOURMET… FRANCE – 2021 – 1H45 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

