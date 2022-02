Ciné Thé au cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

Ciné Thé au cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande, 7 février 2022, Sainte-Foy-la-Grande. Ciné Thé au cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande

2022-02-07 14:30:00 – 2022-02-07

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Sainte-Foy-la-Grande EUR 6.3 6.3 Ciné Thé

Le Cinéma La Brèche vous propose un ciné thé le lundi 7 février 2022. A partir de 14h30, une dégustation d’un thé (ou jus de fruit) avec une collation vous est proposée (sous réserve des conditions sanitaires). Elle est suivi d’une séance au choix :

– L’amour c’est mieux que la vie à 15h

– Presque à 15h

Tarif unique : 6.30€ Ciné Thé

Le Cinéma La Brèche vous propose un ciné thé le lundi 7 février 2022. A partir de 14h30, une dégustation d’un thé (ou jus de fruit) avec une collation vous est proposée (sous réserve des conditions sanitaires). Elle est suivi d’une séance au choix :

– L’amour c’est mieux que la vie à 15h

– Presque à 15h

Tarif unique : 6.30€ +33 5 57 46 00 43 Ciné Thé

Le Cinéma La Brèche vous propose un ciné thé le lundi 7 février 2022. A partir de 14h30, une dégustation d’un thé (ou jus de fruit) avec une collation vous est proposée (sous réserve des conditions sanitaires). Elle est suivi d’une séance au choix :

– L’amour c’est mieux que la vie à 15h

– Presque à 15h

Tarif unique : 6.30€ Cinéma La Brèche

Sainte-Foy-la-Grande

dernière mise à jour : 2022-02-03 par OT du Pays Foyen

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Autres Lieu Sainte-Foy-la-Grande Adresse Ville Sainte-Foy-la-Grande lieuville Sainte-Foy-la-Grande Departement Gironde

Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-foy-la-grande/

Ciné Thé au cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande 2022-02-07 was last modified: by Ciné Thé au cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande 7 février 2022 Gironde Sainte-Foy-la-Grande

Sainte-Foy-la-Grande Gironde