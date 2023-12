FESTIVAL CAMÉRAS REBELLES : Au nom du maintien de l’ordre – Reculez ! CINE T.N.B, 10 janvier 2024, .

FESTIVAL CAMÉRAS REBELLES : Au nom du maintien de l’ordre – Reculez ! Mercredi 10 janvier 2024, 20h00, 22h00 CINE T.N.B

Début : 2024-01-10T20:00:00+01:00 – 2024-01-10T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-10T22:00:00+01:00 – 2024-01-11T00:00:00+01:00

Tarif unique : 5€

Film documentaire français de Paul Moreira (2023) / 57mn

Dans le monde entier, des foules en colère affrontent des forces de l’ordre surarmées. Des véhicules blindés et des armes à létalité réduite sont utilisés pour contenir des mouvements sociaux, entraînant des blessures parmi les manifestant.es. Face à cette militarisation, de plus en plus de citoyen.nes craignent de sortir manifester et d’exercer leurs droits démocratiques.

Le journaliste Paul Moreira s’immerge dans des manifestations et interroge des spécialistes pour éclairer les causes de ce glissement répressif et de ce changement de doctrine du maintien de l’ordre à travers le monde. Norm Stamper, l’ancien chef de la police de Seattle plaide désormais pour une réforme de la police.

Intervenant :

Pierre Douillard Lefèvre, chercheur en sciences sociales et auteur de travaux de sociologie urbaine, blessé à l’oeil en 2007 par un tir de LBD, auteur du livre Nous sommes en Guerre.

CINE T.N.B 1 RUE SAINT HELIER Rennes

