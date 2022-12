CINÉ SURPRISE Marvejols Marvejols 48 - OT Gévaudan Destination Catégorie d’évènement: Marvejols

2022-12-31 – 2022-12-31 4 Rue Paul Mendras Marvejols Lozère 7.5 EUR Marvejols En attendant les 12 coups de minuit, le Trianon vous propose de partager un moment cinématographique pour la Saint Sylvestre.

Le film : C’est une surprise !!! ET une AVANT-PREMIÈRE NATIONALE !!!

Un petit indice : il s’agit d’une comédie historique française, une aventure qui plaira à toute la famille.

Oserez-vous venir au cinéma sans savoir ce que vous allez voir?!?!

Vous pouvez nous faire confiance, le dernier film en avant-première nationale de l'année 2022 sera l'occasion d'un moment de partage et d'émotion collective. Et après la séance nous vous offrons verre de l'amitié pour trinquer à l'année 2023, une année pleine de ciné !

Le film : C’est une surprise !!! ET une AVANT-PREMIÈRE NATIONALE !!!

letrianon@cc-gevaudan.fr +33 4 66 32 01 14

