Ciné-spectacle, projection “Les voisins de mes voisins sont mes voisins” et spectacle Gérard Naque. Monségur, 26 mars 2022, Monségur. Ciné-spectacle, projection “Les voisins de mes voisins sont mes voisins” et spectacle Gérard Naque. Cinéma 7 Rue Porte du Dropt Monségur

2022-03-26 16:30:00 – 2022-03-26 Cinéma 7 Rue Porte du Dropt

Monségur Gironde Monségur 6.5 6.5 EUR Samedi 26 ciné-spectacle à l’Eden de Monségur!

Projection du film “Les voisins de mes voisins sont mes voisins” et suivez les aventures et les destins entremêlés de dix vrais voisins ou voisins de voisins aux prises avec les drames, les plaisirs, les surprises et les hasards de la vie quotidienne.

En suivant un spectacle de Gérard Naque vous est proposé, le Presqu’idigitateur, personnage “sympathique” qui utilise la magie pour questionner la notion d’illusion au quotidien. Samedi 26 ciné-spectacle à l’Eden de Monségur!

En suivant un spectacle de Gérard Naque vous est proposé, le Presqu’idigitateur, personnage “sympathique” qui utilise la magie pour questionner la notion d’illusion au quotidien. Les voisins de nos voisins sont nos voisins

Cinéma 7 Rue Porte du Dropt Monségur

