Ciné-spectacle Méliès «la baraque enchantée» La Cinémathèque française – Musée du Cinéma, 16 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 20 mars 2022

de 15h00 à 16h10

Le mercredi 16 mars 2022

de 15h00 à 16h10

Pour célébrer l’ouverture du musée Méliès, le conteur Julien Tauber et l’accordéoniste Alice Noureux ont inventé une histoire pour entrainer petits et grands à la rencontre de Monsieur Méliès ! Boniments et musique seront au rendez-vous pour recréer l’ambiance des premières séances de cinéma.

L’histoire commence comme ça : « Chaque année, Renée et Marcel attendent impatiemment l’installation de la Foire du Trône, juste en bas de chez eux. De toutes les baraques foraines, c’est celles où l’on peut voir des spectacles cinématographiques qu’ils préfèrent, et une, tout particulièrement, où les films d’un certain Georges Méliès sont projetés… »

Boniments et musique seront au rendez-vous pour recréer l’ambiance des premières séances de cinéma.

Programme de courts métrages de Georges Méliès : Chez la sorcière (1901), Le Génie du feu (1908), Le Livre magique (1900), La Lune à un mètre (1898), Panorama pris d’un train en marche (1898), Un Homme de têtes (1898), Voyage à travers l’impossible (1904).

La Cinémathèque française – Musée du Cinéma 51, rue de Bercy Paris 75012

Contact : https://www.cinematheque.fr/intervention/2355.html

