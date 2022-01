Ciné-spectacle : Du rififi à Cagette City Monein, 6 février 2022, Monein.

Ciné-spectacle : Du rififi à Cagette City Cinéma La Bobine 22 rue du Commerce Monein

2022-02-06 10:30:00 – 2022-02-06 Cinéma La Bobine 22 rue du Commerce

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein

En partenariat avec le Département des Pyrénées-Atlantiques.

A Cagette City, il est des jours où il vaut mieux ne pas être à l’ouest. A Cagette City, on aime bien les spaghettis. Sauf lorsque le vent arrête de respirer et qu’on aperçoit en haut de la grande rue un nuage de poussière inhabituel… Durée : 25 minutes

Spectacle précédé du film « Pingu » dès 2 ans. Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante !

+33 9 64 45 83 58

