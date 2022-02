CINÉ-SPECTACLE : ARRÊTS SUR IMAGES Montfort-le-Gesnois, 4 juin 2022, Montfort-le-Gesnois.

CINÉ-SPECTACLE : ARRÊTS SUR IMAGES Montfort-le-Gesnois

2022-06-04 22:15:00 – 2022-06-04 23:00:00

Montfort-le-Gesnois Sarthe Montfort-le-Gesnois

À travers des récits de vie et des films amateurs collectés, trois acolytes emmènent les spectateurs vers des vitrines de commerces fermés pour les embarquer dans un voyage où les Mammouths, les Champions et les Carrefours n’existaient pas encore et où les épiceries, les boulangeries et les boucheries étaient des lieux de rencontres et de vie de nos centres bourgs aujourd’hui désertés.

Ciné-spectacle déambulatoire tout public – Durée : 50 min

Par la Compagnie Jamais 203

Montfort-le-Gesnois

