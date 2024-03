CINÉ SOUS LES ÉTOILES Prades-le-Lez, vendredi 14 juin 2024.

CINÉ SOUS LES ÉTOILES Prades-le-Lez Hérault

GRATUIT en accès libre

• Ciné sous les étoiles

Vendredi 14 juin

dès 20h

Réservez votre vendredi soir pour ce moment festif en notre compagnie !

Au programme, la projection d’un film avec en amont un concert et possibilité de se restaurer sur place.

– Le concert avec le groupe SOA, de 20h à 22h

Retrouvez les sept musiciens passionnés de SOA qui feront jaillir un son aussi puissant qu’envoûtant, où se mélangent les sonorités d’Amérique latine et l’énergie du rock.

– Le film, à 22h00 Princesse Mononoké De Hayao Miyazaki (durée 2h15)

Japon, XVe siècle. Jadis protégée par des animaux géants, la forêt se dépeuple à cause de l’homme. Blessé par un sanglier rendu fou par les démons, le jeune guerrier Ashitaka quitte les siens et part à la recherche du dieu-cerf qui pourra défaire le sortilège qui lui gangrène le bras. Au cours de son voyage, Ashitaka rencontre Lady Eboshi, à la tête d’une communauté de forgerons, qui doit se défendre contre ceux qui lui reprochent de détruire la forêt pour alimenter ses forges. Parmi ses pires ennemis se trouve San, une jeune fille sauvage élevée par des loups, aussi appelée « Princesse Mononoké », la princesse des spectres…

Foodtruck la brasserie du Lez et la Crêpe maison payant

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie domainederestinclieres@herault.fr

