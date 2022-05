Ciné sous les étoiles Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: 65120

Ciné sous les étoiles Le Verger LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

2022-08-02 21:45:00 – 23:30:00

Luz-Saint-Sauveur 65120 4 EUR Séance de cinéma en plein air, retrouvez la programmation directement sur www.maisondelavallee.org En cas de pluie, possibilité de repli en salle de cinéma à la Maison du Parc National et de la Vallée. marie.lay@luz.org +33 5 62 92 38 38 http://www.maisondelavallee.org/ Le Verger LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

