Lavigney Haute-Saône Lavigney Du 19 au 21 août 2021 se déroulera la 10ème édition du Ciné-Souper (cinéma en plein air) à Lavigney avec au programme :

-jeudi 19/08 : Les invisibles

-vendredi 20/07 : La vie scolaire

-samedi 21/07 : à 15h – Ateliers autour du champ du handicap (handisport, cyclo-danse, langue des signes…) et à 20h – soirée concert inclusive (* gilets vibrants mis à disposition pour personnes sourdes et malentendantes).

Début des films à 21h environ.

Repas sur place à partir de 18h30.

dernière mise à jour : 2021-07-31

