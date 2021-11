Wattrelos Maison de l'Education Permanente Nord, Wattrelos Ciné Soupe Maison de l’Education Permanente Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Maison de l'Education Permanente, le vendredi 25 février 2022 à 20:00

Pour sa 19e saison, Ciné Soupe vous a mijoté un programme de courts métrages aux petits oignons ! Au menu, une dégustation de films aux mille saveurs, qui vous feront voyager dans vos souvenirs, au présent ou vers un avenir imaginaire. Techniques et thèmes s’entremêlent dans une recette au goût unique de découverte… À l’issue de la séance, profitez d’un bol de soupe aux bons légumes de saison pour partager vos impressions dans une ambiance chaleureuse ! Dès 8 ans Durée du programme : 1h30 environ Découvrir l’ensemble du programme : [https://cinesoupe.com/programme-2021-2022/](https://cinesoupe.com/programme-2021-2022/) Vendredi 25 février à 20h Maison de l’Éducation Permanente (M.E.P.), 32 rue Jean Castel Entrée gratuite Réservation prochainement possible auprès de l’Office de Tourisme : 03 20 75 85 86 ou [contact@wattrelos-tourisme.com](mailto:contact@wattrelos-tourisme.com)

Rencontres audiovisuelles autour d'un bol de soupe

