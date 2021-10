Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Ciné – Soirée frissons Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Ciné – Soirée frissons Saint-Malo, 28 octobre 2021, Saint-Malo. Ciné – Soirée frissons 2021-10-28 20:00:00 – 2021-10-28 22:00:00 Pole Jeunesse La découverte

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Projection du film “Dans le noir” (Durée 2h)

Une famille en proie à une mystérieuse créature qui ne vit que dans le noir.

Petite, Rebecca a toujours eu peur du noir. Mais quand elle est partie de chez elle, elle pensait avoir surmonté ses terreurs enfantines. Désormais, c’est au tour de son petit frère Martin d’être victime des mêmes phénomènes surnaturels qui ont failli lui faire perdre la raison. Car une créature terrifiante, mystérieusement liée à leur mère Sophie, rôde de nouveau dans la maison familiale. Cherchant à découvrir la vérité, Rebecca comprend que le danger est imminent… Surtout dans le noir. Inscriptions par mail : espacejeunes@saint-malo.fr

Gratuit, dans la limite des 50 places disponibles.

dernière mise à jour : 2021-10-13

