**19h30 : Ciné-slam : Hocine Ben & les jeunes d’Aubervilliers** En décembre 2019, dans le cadre du « Festival Pour épater les regards », l’artiste-slameur Hocine Ben avait proposé au Cinéma Le Studio une création poétique inédite « VOYAGE AU BOUT D’MA RUE, LÀ OÙ LE MONDE TIENT SUR MON TROTTOIR », où il racontait en Slam mais aussi en Images (courts métrages, docus, extraits de films…) sa ville, Aubervilliers, telle que l’on pourrait la découvrir en se promenant dans ses rues. Aubervilliers qui l’a vu naître et où il a appris le monde avant même de vraiment voyager. Pour notre plus grand plaisir, il nous revient cet été avec un tout nouveau ciné-slam créé avec un groupes de jeunes du dispositif 10-13 de l’association Aubervacances Loisirs. **21h: Projection du film Rue des Cités** De Hakim Zouhani et de Carine May, 2011, 1h08 Adilse a 20 ans. Plutôt taiseux et sûr de lui, il vit en banlieue. Sa vie se résume à glandouiller dans le quartier avec son meilleur pote Mimid, drôle et attachant. Ce jour-là, son grand-père a disparu. Adilse le cherche dans la cité. À travers leur parcours, on découvre un territoire souvent décrié, où l’appétit de vivre prend pourtant le pas sur le béton.

Entrée libre

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers Villette – Quatre-Chemins Seine-Saint-Denis



