Films d’animation en 6 épisodes Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Ensemble, elles découvrent les univers de leurs voisins dans lesquels le moindre objet peut devenir le théâtre d’une aventure fantastique, avec l’imagination pour seule frontière. Festival Les Enfants font leur cinéma – Jeu sensoriel ! Avant le film, nous jouerons tous ensemble à écouter et reconnaître des sons, pour expérimenter la privation d’un sens – la vue – tout en… Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

