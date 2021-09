Nyons Nyons Drôme, Nyons Ciné-seniors – Semaine Bleue 2021 Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Ciné-seniors – Semaine Bleue 2021 Nyons, 4 octobre 2021, Nyons. Ciné-seniors – Semaine Bleue 2021 2021-10-04 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-04 17:00:00 17:00:00 Place de la Libération Cinéma Arlequin

Nyons Drôme Ciné Seniors dans le cadre de la Semaine Bleue 2021.

Projection du film “Délicieux” d’Éric Besnard, au cinéma l’Arlequin à 14h30.

Organisé par le CCAS de Nyons en partenariat avec le cinéma Arlequin et le pôle CAP Drôme Provençale. cine-arlequin@wanadoo.fr +33 4 75 26 01 41 http://www.cinema-arlequin.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Place de la Libération Cinéma Arlequin Ville Nyons lieuville 44.35993#5.13879