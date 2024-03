Ciné seniors Les petites victoires Champdeniers, jeudi 21 mars 2024.

Ciné seniors Les petites victoires Champdeniers Deux-Sèvres

Séance de cinéma organisée par le CSC val d’Egray, jeudi 21 mars à 14h30 dans la salle des fêtes de Champdeniers.

Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

cette séance, ouverte à tous, sera suivie d’un gouter offert par le centre socio culturel

Renseignements au 05 49 25 62 27

Tarif unique 4€ 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 14:30:00

fin : 2024-03-21

Salle des fêtes

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

