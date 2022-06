Ciné-seniors : « Irréductible » Monségur Monségur Catégories d’évènement: Gironde

Monségur

Ciné-seniors : « Irréductible » Monségur, 22 juillet 2022, Monségur. Ciné-seniors : « Irréductible »

7 Rue Porte du Dropt Monségur Gironde

2022-07-22 14:30:00 – 2022-07-22 Monségur

Gironde Monségur EUR 4.5 Au programme de ce ciné-seniors : la projection du film « Irréductible » à 14h30 suivie d’un goûter convivial dans le hall du cinéma à 16h. Au programme de ce ciné-seniors : la projection du film « Irréductible » à 14h30 suivie d’un goûter convivial dans le hall du cinéma à 16h. +33 5 56 71 95 58 Au programme de ce ciné-seniors : la projection du film « Irréductible » à 14h30 suivie d’un goûter convivial dans le hall du cinéma à 16h. cinéma Eden OMCL

Monségur

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Monségur Autres Lieu Monségur Adresse 7 Rue Porte du Dropt Monségur Gironde Ville Monségur lieuville Monségur Departement Gironde

Monségur Monségur Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monsegur/

Ciné-seniors : « Irréductible » Monségur 2022-07-22 was last modified: by Ciné-seniors : « Irréductible » Monségur Monségur 22 juillet 2022 7 Rue Porte du Dropt Monségur Gironde

Monségur Gironde