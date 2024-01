Ciné seniors Cocorico Place des Etats Généraux Lambesc, mardi 5 mars 2024.

Ciné seniors Cocorico Place des Etats Généraux Lambesc Bouches-du-Rhône

Cette semaine, à l’affiche du Ciné Séniors Cocorico, une comédie de Julien Hervé, avec Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testud

Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Pour l’occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres. Mais la surprise va virer au fiasco quand les Bouvier-Sauvage, grande famille aristocrate, et les Martin, beaucoup plus modestes, découvrent les résultats, pour le moins… inattendus !



Place des Etats Généraux Espace Sévigné

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur seniors@lambesc.fr

Début : 2024-03-05 14:30:00

fin : 2024-03-05 17:00:00



